Mehr Boeing und Airbus Jets für ANA

Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

All Nippon Airways wird laut eigenen Aussagen bei Boeing zwanzig Boeing 737 MAX und bei Airbus achtzehn Airbus A320neo bestellen.

Laut den aktuellen Listenpreisen kosten die zwanzig Boeing 737 MAX 2,3 Milliarden US Dollar, die achtzehn Airbus A320neo sind für 1,99 Milliarden US Dollar angeschlagen. Bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing sollen laut japanischen Medienberichten auch noch zehn Optionen in den Auftrag eingehandelt worden sein. Die neuen Boeing Jets sollen mit dem Leap-1B von CFM International ausgerüstet werden. Für die Boeing 737 MAX ist es die erste Bestellung aus Japan.

Die Airbus A320neo sind für den ANA Billigableger Peach bestimmt.