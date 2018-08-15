Mehr Antalya Flüge ab Friedrichshafen

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Mit zusätzlichen Flügen verbindet Corendon Airlines den Bodensee-Airport mit dem Top-Ziel an der Türkischen Riviera.

Bis Anfang September wird die Touristikairline jeweils am Freitag Antalya anfliegen. Für den Sommerflugplan 2019 plant Corendon Airlines eine deutliche Angebotsausweitung mit zwei wöchentlichen Flügen nach Antalya. Noch mehr Auswahl für Fluggäste in die Türkei: Corendon Airlines ergänzt mit ihren Flügen (jeweils Freitag) in den nachfragestarken Sommerferien (zwischen dem 01.08. und 07.09.) das Angebot der Germania, die dreimal pro Woche (Dienstag, Freitag, Sonntag) nach Antalya abhebt.

Airlineportfolio ab dem Flughafen Friedrichshafen in die Türkei

Ab 14. April 2019 plant Corendon dann, die gesamte Sommerflugplanperiode jeweils am Mittwoch und Freitag bis Ende Oktober Flüge nach Antalya anzubieten. Damit kündigt sich eine deutliche Kapazitätserhöhung in die türkischen Ziele an: Neben den zwei Wochenabflügen der Corendon Airlines wird Germania mit vier Flügen pro Woche nach Antalya fliegen, zudem wird Turkish Airlines ihre Linienflüge nach Istanbul ab 31. März 2019 wieder täglich ab dem Bodensee-Airport anbieten.

Corendon Airlines setzt auf ihren Flügen nach Antalya moderne Flugzeuge vom Typ Boeing 737-800 mit 189 Sitzplätzen ein. "Wir freuen uns über dieses zusätzliche Flugangebot in die Türkei. Vor allem auch die Ankündigung, die gesamte Sommersaison 2019 den Bodensee-Airport zweimal pro Woche mit der türkischen Riviera zu verbinden, ergänzt das Türkeiflugangebot für die Bodenseeregion in hervorragender Weise. Wir haben damit mindestens 13 Verbindungen pro Woche in die Türkei." so Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer der Flughafen Friedrichshafen GmbH.

Buchungen (auch bereits für den Sommer 2019) sind Reiseveranstalter, in Reisebüros und online möglich. Auf dem Foto (v.l.n.r.): Andreas Humer-Hager (Abteilungsleiter Marketing & Kommunikation Flughafen Friedrichshafen GmbH), Silke Mohr (Leiterin Info- & Passagierservice Flughhafen Friedrichshafen GmbH), Captain Mesut Ovall, Co-Pilot Cenk Bandaköglu, Claus-Dieter Wehr (Geschäftsführer Flughafen Friedrichshafen GmbH), Cabin Chief Tolga Ilgin und die Cabin Crew Oya Devekaya, Bengü Sahin und Yonca Nil Kanap.

Flughafen Friedrichshafen