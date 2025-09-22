Mehr Amsterdam Flüge ab Salzburg

Ryanair Boeing 737 in Salzburg (Foto: Flughafen Salzburg)

Schon viele Jahre verbindet Transavia die Niederlande und Salzburg – im Sommer steht Amsterdam am Flugprogramm, im Winter werden zusätzlich Rotterdam und Eindhoven angeboten.

Durch dieses breite Angebot ist Transavia der drittgrößte Airline-Partner am Salzburg Airport. Diese Position wird ab 2026 weiter gestärkt und die Frequenzen im Sommer aufgestockt: Zu den bestehenden Flugtagen (Donnerstag und Sonntag) kommen zwei weitere (Dienstag und Samstag) dazu. Damit wird die niederländische Metropole viermal pro Woche ab Salzburg bedient.

Diese Erweiterung erleichtert nicht nur eine flexible Reiseplanung, sondern eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, das Drehkreuz Amsterdam zu nutzen: Mit KLM als größtem Carrier sowie zahlreichen SkyTeam-Partnern können Passagiere komfortabel weltweit umsteigen – und das ganzjährig, im Sommer wie im Winter.

„Der Wettbewerb unter europäischen Flughäfen ist enorm – umso mehr freut es uns, dass Transavia Salzburg als Partner stärkt und die Frequenzen nach Amsterdam erhöht. Damit gewinnen wir nicht nur zusätzliche Flüge in eine der spannendsten Metropolen Europas, sondern auch noch bessere Anbindungen an das weltweite SkyTeam-Streckennetz und unterstreichen zugleich die Bedeutung des niederländischen Marktes für Salzburg.“, so Isabella Laimer, Leiterin Aviation Sales & Marketing vom Salzburg Airport.

Mit der aktuellen Aufstockung auf vier Flüge pro Woche reagiert Transavia auf die steigende Nachfrage und die Beliebtheit beider Regionen als Tourismus- und Business-Destinationen. Besonders für den Salzburger Tourismus ist die Verbindung von hoher Bedeutung: Die Niederlande zählen zu den Top-5 Incoming-Märkten in der Region. Jährlich reisen tausende Gäste aus den Niederlanden nach Salzburg, vor allem für Urlaubs- und Freizeitaufenthalte, aber auch für Kongresse und Geschäftsreisen. Die Geschichte von Transavia am Salzburg Airport begann übriges bereits mit der Wintersaison 2012/2013 als starker Incoming Partner für den klassischen Wintertourismus. Mit Juli 2021 wurde die Strecke, die sowohl für Point to Point Passagiere als auch für Umsteiger innerhalb der Skyteam Allianz sehr interessant ist, als Ganzjahresflugverbindung mit zwei wöchentlichen Flügen in das Flugprogramm von Transavia aufgenommen.

Amsterdam zählt zu den bekanntesten und vielfach ausgezeichneten Städtedestinationen Europas. Die Stadt erwartet Besucher mit einer spektakulären Mischung aus historischen Sehenswürdigkeiten, Kunst und Kultur, lebendigen Vierteln und entspanntem Lebensgefühl entlang der berühmten Grachten. Amsterdam ist bekannt für seine liberalen und kosmopolitischen Lebensstil, seine Fahrradinfrastruktur, das pulsierende Nachtleben sowie seine multikulturelle Vielfalt. Die Stadt eignet sich hervorragend, um sie zu Fuß, per Rad oder Boot zu erkunden. Besonders beliebt sind neben klassischen Museumsbesuchen auch Streetfood-Erlebnisse, Shopping in den kleinen Straßen und die entspannte Atmosphäre an den Ufern der Kanäle. Mit den erweiterten Flugverbindungen ab Salzburg ist Amsterdam jetzt noch einfacher und komfortabler zu erreichen – ideal für einen abwechslungsreichen City-Trip!

Flughafen Salzburg