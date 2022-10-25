Mehr Airbus A320neo für Jet2.com

Jet2.com Airbus A321neo (Foto: Airbus)

Jet2.com hat bei Airbus 35 weitere Verkehrsflugzeuge aus der A320neo Familie bestellt, damit steigen die Jet2.com Aufträge bei Airbus auf insgesamt 98 Flugzeuge.

Der britische FerienfliegerJet2.com will seine Airbus A320neo Flotte weiter ausbauen und hat bei dem europäischen Flugzeugbauer 35 Airbus A320neo bestellt. Jet2.com aus Leeds Bradford hat im Sommer 2021 einen ersten Auftrag über 36 A321neo platziert und damit eine Flottenerneuerung von der Boeing 737 hin auf Maschinen von Airbus eingeläutet.

Jet2.com hat in der Vergangenheit bereits positive Erfahrungen mit eingemieteten Airbus A321 gesammelt und die Geschäftsleitung ist laut eigenen Aussagen mit den Leistungen der Fly-by-Wire Flugzeugen von Airbus hoch zufrieden. Die A320neo sollen für 180 Fluggäste ausgelegt werden.