Mehr Air Astana Flüge nach Taschkent

Air Astana Embraer 190-E2 (Foto: Embraer)

Air Astana bietet ab sofort eine zweite wöchentliche Verbindung zwischen Almaty und Taschkent in Usbekistan an.

Die Flüge finden nun immer mittwochs und samstags statt. Außerdem nimmt die Fluggesellschaft heute, am Donnerstag, den 10. Dezember 2020, den wöchentlichen Service zwischen Nur-Sultan und Taschkent wieder auf.

Reisende sollten sich mit den aktuell gültigen Einreisebestimmungen für Usbekistan vertraut machen. Bei Multi-Stopp-Flügen mit innerkasachischen Verbindungen sind ebenfalls die Einreisebestimmungen von Kasachstan zu berücksichtigen.