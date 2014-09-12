Mehr A380 Standplätze am Flughafen Zürich

Bis anhin konnte der Airbus A380 am Flughafen Zürich an zwei Standplätzen am Dock E abgefertigt werden. Nun wurde zusätzlich je ein Standplatz am Dock E sowie am Dock B für das grösste Passagierflugzeug der Welt ertüchtigt.

Flugzeuge des Typs Airbus A380 konnten am Flughafen Zürich bis anhin an zwei Standplätzen am Dock E (E67 und E52) abgefertigt werden. Um flexibler auf operationelle Veränderungen wie Verspätungen oder Sanierungsarbeiten reagieren zu können, hat die Flughafenbetreiberin zwei weitere Standplätze (E19 und B38) für die Abfertigung des weltweit grössten Passagierflugzeugs ertüchtigt. Hierfür wurden an den Standplätzen die Markierungen geändert, die Energieversorgung sowie am Standplatz E19 die Fluggastbrücken aufgerüstet. Auch an den Rollwegen mussten aufgrund der Grösse des Flugzeugtyps einige Änderungen vorgenommen werden. Um Hindernisfreiheit sicherzustellen, hat die Flughafenbetreiberin auf den Rollwegen Echo, Lima und Mike Schilder versetzt. Zudem wurden die Prozessanweisungen für die Mitarbeitenden von Apron Control und Tower angepasst. Am Standplatz B38 befindet sich der begehbare Vorfeldturm, das Flugzeug kann also von der Zuschauerterrasse Dock B aus nächster Nähe beobachtet werden. Für die regelmässige Operation wird weiterhin der Standplatz am Docke E mit drei Fluggastbrücken benutzt. Flughafen Zürich