Mehr Ägypten ab Paderborn Lippstadt

Paderborn-Lippstadt Airport (Foto: Paderborn-Lippstadt AP)

Der Flughafen Paderborn Lippstadt kann für das Jahr 2024 mehr Flüge nach Ägypten mit Air Cairo anbieten, nach Hurghada geht es bereits ab dem 18. März 2024.

Aufgrund der guten Resonanz am Airport Paderborn/Lippstadt im aktuellen Jahr stockt die Fluggesellschaft Air Cairo ihr Programm für den Sommer-Flugplan 2024 auf. Die Flüge nach Hurghada starten bereits am 18. März und erreichen ab Ende Juni bis Ende Oktober eine Frequenz von drei Abflügen pro Woche. Die Flüge sind ab sofort in den Reisebüros und im Internet buchbar.

„Der Flugplan für die wärmere Jahreszeit im kommenden Jahr füllt sich mehr und mehr. Wir freuen uns sehr über das klare Bekenntnis von Air Cairo zu unserem Flughafen. Damit ist der beliebte ägyptische Badeort Hurghada am Roten Meer vom Heimathafen im Sommer 2024 noch häufiger für die Menschen in unserer Heimat erreichbar“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.