Mechaniker bei Icelandair streiken

Die Flugmechaniker der Icelandair haben gestern früh ihre Arbeit niedergelegt und demonstriert.

Der Streik begann um ein Uhr in der Früh und war um 08:30 immer noch im Gange. Es war erwartet worden, dass er nur wenige Stunden andauern würde, aber den Flugplan des ganzen Tages durcheinander bringen und zu Verspätungen führen würde. Die Techniker hatten ihre Arbeit im Protest niedergelegt, nachdem Gespräche zwischen ihrer Gewerkschaft und der Geschäftsleitung unterbrochen worden waren. Bereits letzte Woche war ein Streik vorgesehen gewesen, wurde aber von der Regierung verhindert, die mit dem Gesetz drohte.