Martinair verkleinert Flotte

Martinair MD-11 (Foto: AeroPhoto)

Die holländische Martinair hat einen Abbau bei ihrem Flugzeugpark bekannt gegeben, ab Juni 2016 werden alle MD-11 Vollfrachter ausgemustert sein.

Der Flottenabbau auf nur noch vier Boeing 747 Vollfrachter führt zu einem drastischen Personalabbau. 330 Arbeitsplätze gehen bei Martinair verloren, dabei sind 170 Arbeitsplätze von Bodenangestellten in Holland und fünfzig außerhalb der Niederlande betroffen. Für 110 Piloten müssen auch Ersatzlösungen gefunden werden. Der Arbeitsplatzabbau soll laut Aussagen der Geschäftsleitung so sozial verträglich wie möglich erfolgen.

Für die Piloten soll es ein großzügiges Abfindungsprogramm geben, zudem können die Piloten bei Bedarf zur Transavia wechseln. Bei Transavia werden jedoch viel tiefere Löhne bezahlt als bei Martinair, diese Kröte gilt es zu schlucken, falls man weiterhin innerhalb des Konzerns im Cockpit arbeiten will.

Für das Bodenpersonal sollen ebenfalls Lösungen gesucht werden, damit die Arbeitnehmer im KLM Konzern weiter beschäftigt werden können. Der Abbau wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Frachtarm von Air France koordiniert, hier werden ab 2016 nur noch zwei Boeing 777-200F Vollfrachter betrieben werden.