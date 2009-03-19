Martinair Cargo führt neue Verbindung ein

Die niederländischen Cargo-Fluggesellschaft Martinair lancierte gestern einen neuen Flug von Amsterdam nach Sao Paulo.

Die MD-11F Maschine soll künftig zweimal in der Woche von Holland nach Brasilien und zurück fliegen. Transportiert werden sollen unter anderem Baumaterial, Elektronik und Güter aus der Automobilbranche. Die Rückflüge aus Sao Paulo werden in Quito und Bogota zwischenlanden, um Blumen für Holland aufzuladen. Ein MD 11 Frachter kann rund 80 Tonnen laden. Das neue Angebot ergänzt die bereits existierenden Verbindungen zwischen Amsterdam und Santiago de Chile, Buenos Aires, Lima, Quita, Bogota und Miami.



