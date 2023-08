Marktausblick von Airbus ist optimistisch

Airbus sieht über die nächsten 20 Jahre einen Bedarf von 25.000 neuen Linien- und Frachtflugzeugen.

Airbus zeigt in ihrem neusten Marktausblick für Verkehrsflugzeuge erneut ein optimistisches Bild auf. Laut ihrer Studie werden die Fluggesellschaften zwischen 2009 und 2028 25.000 neue Verkehrsflugzeuge nachfragen, die einem Marktwert von rund 3.100 Milliarden US Dollar entsprechen würden. Boeing geht in ihrer Annahme von bis zu 29.000 neuen Verkehrsflugzeugen aus, die einem Wert von 3.200 Milliarden US Dollar entsprechen würden. Airbus rechnet in ihrer neusten Studie mit einem durchschnittlichen Wachstum von 4,7 Prozent im Jahr, was einer Verdoppelung des internationalen Luftverkehrs in den nächsten fünfzehn Jahren gleichkommen würde. Die Experten von Airbus gehen davon aus, dass die Industrie in jedem Segment grössere Maschinen nachfragen wird, da die Frequenzen aus betriebstechnischen Platzgründen nicht beliebig erhöht werden können. Beim Luftfrachtaufkommen rechnet Airbus mit einem durchschnittlichen Wachstum von 5,2 Prozentpunkten, dies würde zu einem Bedarf von 3.440 Frachtmaschinen führen, die einem Marktwert von 210 Milliarden US Dollar entsprechen würden. In diesem Segment rechnet Airbus mit 850 Passagierflugzeugen, die zu Frachtern umgebaut würden. Der stärkste Bedarf ortet Airbus bei den Single-Aisle Kurzstreckenjets: 17.000 Maschinen im Wert von 1.200 Milliarden US Dollar Bei den Langstrecken Flugzeugen rechnet Airbus mit folgendem Bedarf: 6.250 Maschinen im Wert von 1.300 Milliarden US Dollar. Und bei den ganz grossen Langstreckenjets (Boeing 747-8, Airbus A380): 1.700 Flugzeuge im Wert von 571 Milliarden US Dollar. Link: Vorhersage Boeing