Marfin kauft auch noch Bodeneinheit von Olympic Airways

Die griechische Marfin Investment MIG will nun auch noch die Bodeneinheit der Olympic Airways kaufen.

Erst vor wenigen Tagen wurde der Verkauf der Flug- und der Wartungseinheit an das Unternehmen besiegelt. Die griechische Regierung stimmte dem Deal zu, ebenso wie die Europäische Kommission. MIG, deren grösster Anteilseigner Dubai Financial ist, trat im Dezember als rettender Engel auf, nachdem Griechenland vergeblich versucht hatte, das Interesse einer europäischen Fluggesellschaft an Olympics zu wecken.

Für die Bodeneinheit zahlt MIG EUR 44,8 Millionen, für die gesamte Fluggesellschaft sind es EUR 107,2 Millionen.

Embraer Flug mit Swiss

Film: Daniel Jäger First Officer Boeing 777 Emirates Airlines