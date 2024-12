Marabu fliegt von Nürnberg nach Kavala

Marabu Airlines Airbus A320 (Foto: Marabu Airlines)

Neue Direktverbindung ab dem Albrecht Dürer Airport Nürnberg: Ab 1. August 2025 startet der Ferienflieger Marabu Airlines zweimal wöchentlich nach Kavala.

Die nordgriechische Hafenstadt wird jeweils montags und freitags angeflogen. Nürnberg und Kavala verbindet eine langjährige Städtepartnerschaft, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feierte.

Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe betont: „Mit der neuen Direktverbindung nach Kavala wird das Streckennetz für die Menschen in der Metropolregion Nürnberg um ein besonderes Sommerziel erweitert und wir vertiefen unsere Zusammenarbeit mit unserem Partner Marabu Airlines.“ Die Airline hat erst im November eine eigene Basis am Nürnberger Flughafen eröffnet und stationiert derzeit zwei Flugzeuge am Standort. Insgesamt fliegt die Condor-Schwester im Sommer ab Nürnberg 12 Ziele nonstop und mehrmals wöchentlich an.”

„Diese neue Flugverbindung ist ein weiterer Meilenstein in der seit 1999 bestehenden Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Kavala. Sie stärkt nicht nur die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen, sondern ist auch ein wichtiges Signal an die rund 15.000 Nürnbergerinnen und Nürnberger mit griechischen Wurzeln. Sie können so ihre Familien noch einfacher besuchen“, ergänzt Oberbürgermeister Marcus König.

Die Bekanntgabe der neuen Flugverbindung erfolgte am Rande einer Airline- und Airport-Netzwerkveranstaltung, die der Airport Nürnberg bereits zum dritten Mal für seine Branchenpartner initiierte. Axel Schefe, CEO von Marabu Airlines, nutzte die Gelegenheit, Oberbürgermeister Marcus König die gute Nachricht bei einem Empfang im Rathaus persönlich zu überbringen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als Airline zu einer tieferen Verbindung zwischen den beiden Partnerstädten Nürnberg und Kavala beitragen können“, so Axel Schefe, CEO Marabu Airlines. „Damit erweitern wir nicht nur unser Streckennetz um ein tolles, neues Urlaubsziel und festigen unsere Präsenz am Airport Nürnberg, sondern sind auch sehr glücklich, beiden Städten eine Freude machen zu können.“

Die griechische Community stellt nach der türkischen die zweitgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe in Nürnberg dar. Die neue Flugverbindung wird den kulturellen Austausch und die familiären Bindungen weiter stärken. Gleichzeitig ist Kavala eine attraktive Touristenregion mit einer faszinierenden Mischung aus Geschichte und Kultur, einer lebendigen Altstadt und citynahen Stränden. Die Stadt eignet sich außerdem als Ausgangspunkt, um Land und Leute zu erkunden.

Flughafen Nürnberg