Marabu Airlines neu bei BARIG

Marabu Airlines Airbus A320 (Foto: Marabu Airlines)

Der Airline-Verband BARIG (Board of Airline Representatives in Germany) wächst weiter und begrüßt die Touristikfluggesellschaft Marabu Airlines als neues Mitglied.

Marabu Airlines wurde 2022 als Start-up-Airline gegründet und ist heute mit einem umfassenden Flugangebot auf dem deutschen Markt vertreten.

„Mit Marabu Airlines bereichert eine junge, dynamische Airline die BARIG-Community im Segment der Touristik-Fluggesellschaften“, sagte Michael Hoppe, BARIG Chairman und Executive Director. „Die kürzlich auf der ITB und unserem BARIG Networking & Conference Day diskutierten Trends im deutschen Touristikmarkt sehen für 2025 eine positive Entwicklung voraus. Wir freuen uns, mit Marabu Airlines als einem weiteren europäischen Mitglied diese Marktentwicklung begleiten zu können.“

„Marabu Airlines hat sich innerhalb kürzester Zeit als feste, zuverlässige Größe im deutschen Ferienflugmarkt etabliert“, betont Axel Schefe, CEO von Marabu Airlines. „Gleichzeitig sehen wir die dringende Notwendigkeit, dass die Branche jetzt wichtige Themen anpacken muss, um auch langfristig erfolgreich agieren zu können. BARIG leistet mit den verschiedenen Arbeitsgruppen sowie gegenüber Politik, Wirtschaft, Flughäfen und vielen weiteren Playern eine hervorragende Arbeit. Wir freuen uns daher, ab sofort ein Teil von BARIG zu sein.“

Marabu Airlines ist in Estland beheimatet, unterhält in Deutschland aber mehrere Flugbasen, darunter in Hamburg, Leipzig und Nürnberg. Seit dem Erstflug im April 2023 hat Marabu Airlines schon mehr als zwei Millionen Passagiere befördert. Mit einer Flotte von acht Airbus 320neo sowie zwei Flugzeugen im Wetlease bedient die Fluggesellschaft aktuell rund 30 Ferienziele überwiegend im Mittelmeerraum.

BARIG