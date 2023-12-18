Marabu Airlines fliegt neu nach Friedrichshafen

Marabu Airlines Airbus A320 (Foto: Marabu Airlines)

Ab dem 03. Mai 2024 startet Marabu Airlines jeweils montags und freitags vom Bodensee-Airport Friedrichshafen auf die griechische Ferieninsel Kreta.

Zum Einsatz kommt ein Airbus A320 mit 180 Sitzplätzen. Die Flüge werden in Kooperation mit Condor durchgeführt und sind in den Reisebüros und über condor.com unter Condor-Flugnummer buchbar.

„Wir freuen uns, dass sich mit Marabu Airlines das Portfolio der Fluggesellschaften am Bodensee-Airport erweitert“, so Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen.