Marabu Airlines erweitert Angebot ab Nürnberg

Marabu Airlines in Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Marabu Airlines baut ihr Engagement am Albrecht Dürer Airport Nürnberg weiter aus und nimmt im Sommerflugplan 2027 zwei neue Direktverbindungen auf.

Künftig geht es von Nürnberg nach Lamezia Terme in Kalabrien sowie nach Preveza an der griechischen Westküste. Die Flüge sind über Marabu und in Reisebüros buchbar. Gleichzeitig stärkt die Airline ihre Präsenz in Nürnberg mit einem weiteren Flugzeug. Zudem wächst das Angebot auf bestehenden Routen deutlich.

Ein besonders wichtiges Signal für den Standort: Marabu wird ab Juni 2027 ein drittes Flugzeug am Airport Nürnberg stationieren. Damit schafft die Airline die Grundlage für eine Ausweitung ihres Flugplans ab Nürnberg – beliebte Sonnenziele sind so noch häufiger und besser erreichbar. Die Stationierung stärkt zugleich die regionale Wertschöpfung, etwa durch Beschäftigungseffekte am Flughafen und bei Dienstleistungsunternehmen, durch Aufträge für Partner vor Ort sowie durch zusätzliche Impulse für Tourismus und Wirtschaft in der Metropolregion.

Entspannt nach Italien und Griechenland

Lamezia Terme wird ab Nürnberg jeweils montags und donnerstags angeflogen. Die süditalienische Destination ist ein idealer Ausgangspunkt für Reisen in die vielseitige Region Kalabrien: Traumhafte Küsten und Badeorte wie Tropea, Pizzo oder Nicotera, ursprüngliche Berglandschaften im Hinterland sowie die regionale Küche machen das Ziel besonders attraktiv.

Neu im Programm der Marabu ist außerdem Preveza. Die griechische Hafenstadt in der Region Epirus wird ab Nürnberg jeden Samstag nonstop erreichbar sein. Von dort aus liegen die Strände rund um Lefkada, Parga und die Aktio-Halbinsel ebenso in Reichweite wie kulturelle Sehenswürdigkeiten, etwa die antike Ausgrabungsstätte Nikopolis. Besonders beliebt ist Preveza bei Seglern, die von dort aus zu Törns in das Ionische Meer starten.

Ausgebaut wird auch das Flugangebot auf bereits bestehende Strecken: so wird Marabu die Anzahl ihrer Flüge nach Palma de Mallorca verdoppeln und die Insel ab Juni zweimal pro Tag anfliegen. Die Flüge nach Olbia auf Sardinien werden fünfmal pro Woche angeboten. Weiterhin im Angebot ist Nürnbergs Partnerstadt Kavala, hier startet das Sommerflugangebot ab dem 7. Juni. Weitere Sommerziele an Bord von Marabu ab Nürnberg sind das ägyptische Hurghada, Korfu, Kos und Kreta in Griechenland und die Kanaren Inseln Fuerteventura, Gran Canaria bzw. Teneriffa.

Starkes Bekenntnis zum Standort

Mit Lamezia Terme und Preveza gewinnt unser Sommerflugplan zwei besonders vielseitige und attraktive Urlaubsziele. Dass Marabu zudem ein drittes Flugzeug in Nürnberg stationiert, ist ein starkes Bekenntnis zu unserem Standort. Das eröffnet Perspektiven für weiteres Wachstum, schafft Wertschöpfung in der Region und stärkt den Flughafen als wichtigen Mobilitäts- und Wirtschaftsfaktor für die Metropolregion Nürnberg,

sagt Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer des Airport Nürnberg.

Die neuen Strecken und die zusätzliche Stationierung sind Teil der Wachstumsstrategie von Marabu. Die Airline plant, ihre moderne und einheitliche Airbus-A320neo-Flotte im Jahr 2027 auf insgesamt 14 Flugzeuge auszubauen. Damit schafft das Unternehmen die Voraussetzungen, sein touristisches Angebot weiterzuentwickeln und zusätzliche Reiseziele anzubieten.

Nürnberg hat sich seit unserem Start im Jahr 2023 zu einem wichtigen Standort für Marabu Airlines entwickelt. Mit zwei neuen Verbindungen nach Lamezia Terme und Preveza, zusätzlichen Frequenzen auf bestehenden Strecken und einem dritten stationierten Flugzeug setzen wir unseren Wachstumskurs in Nürnberg im Sommer 2027 konsequent fort. Mit seinem attraktiven Einzugsgebiet und der hohen Nachfrage nach Ferienreisen bietet der Standort sehr gute Voraussetzungen, um unser Angebot gezielt weiterzuentwickeln und noch mehr Reisende zu beliebten Urlaubszielen im Mittelmeerraum zu bringen,

sagt Paul Fabian, CEO und COO von Marabu Airlines.

Ab dem 1. Mai 2027 verbessert Marabu zudem die Freigepäckregelungen: In der Economy Class steigt die Menge des inkludierten Aufgabegepäcks; in der Business Class sind künftig zwei Aufgabegepäckstücke enthalten.

Mit dem Ausbau des Marabu-Angebots stärkt der Albrecht Dürer Airport Nürnberg seine Rolle als leistungsfähiges, wohnortnahes Tor zu beliebten europäischen Ferienregionen und als verlässlicher Impulsgeber für Beschäftigung und Wirtschaftskraft in der Region.

Flughafen Nürnberg