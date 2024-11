Marabu Airlines eröffnet Basis in Nürnberg

Marabu Airlines Airbus A320 (Foto: Marabu Airlines)

Als Schwestergesellschaft von Condor ist Marabu Airlines in Nürnberg bereits seit 2023 vertreten. Nun geht die Urlaubsfluggesellschaft an den Start, um zu einer der größten Airlines am Airport Nürnberg heranzuwachsen.

Den Auftakt bildet die Eröffnung einer eigenen Basis mit einem in Nürnberg stationierten Flugzeug sowie einem Winterflugplan mit den schönsten Urlaubszielen im Süden.

„Mit Marabu Airlines hat die Metropolregion Nürnberg einen Qualitätspartner an ihrer Seite, der den Reisenden eine große Auswahl an Sonnenzielen bietet“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe. „Die Basis ist der erste Schritt, um in unserem attraktiven und nachfragestarken Markt zu wachsen. Das Team des Airport Nürnberg wird gemeinsam mit Marabu das Angebot an Zielen weiterentwickeln und im Sinne unserer Passagiere kontinuierlich ausbauen.“

Marabu CEO Axel Schefe kommentiert: „Mit der Eröffnung unserer eigenen Basis in Nürnberg bauen wir auf die gute Zusammenarbeit mit dem Flughafen Nürnberg auf. Schon jetzt sehen wir, dass sich die hohe Nachfrage aus dem vergangenen Winter fortsetzt. Wir freuen uns, Gäste aus Nürnberg und der Region zu den schönsten Sonnenzielen in und um das Mittelmeer zu bringen.“

Effiziente Flugzeuge im Einsatz

Zum Winterflugplan 2024/ 2025 stationiert die Airline zunächst einen hoch modernen und ökologisch effizienten Airbus A320neo. Mit Beginn des Sommerflugplans wird die Basis um eine weitere A320neo ergänzt. Darüber hinaus wird ganzjährige ein sogenanntes Reserve-Flugzeug in Nürnberg stationiert, was dem Angebot von Marabu zusätzliche Stabilität verleihen wird. Die neo-Version der A320 zeichnet sich durch deutlich reduzierten Treibstoffverbrauch, einen niedrigeren Lärmpegel und signifikant geringere CO2-Emissionen gegenüber dem Vorgängermodell aus.

Airline mit hohem Anspruch

Marabu Airlines, 2022 mit Sitz in Tallin gegründet, unterhält eine Flotte von derzeit sechs A320neo und steuert von Nürnberg aus beliebte Urlaubsziele an, darunter Hurghada, Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa. Die Airline hat sich einen ambitionierten Wachstumskurs gesetzt. Bis Sommer 2025 soll die eigene Flotte auf acht A320neo anwachsen.

Flughafen Nürnberg