Marabu Airlines Basis am Flughafen Köln Bonn

Marabu Airlines Airbus A320 (Foto: Marabu Airlines)

Die Ferienfluggesellschaft Marabu Airlines eröffnet im Herbst eine Basis auf dem Flughafen Köln Bonn und verbindet den Airport ab dem 11. Oktober 2024 mit beliebten Sonnenzielen.

Mit einem Airbus A320neo, den die Schwesterairline der Condor am Flughafen stationiert, fliegt Marabu ab Köln/Bonn täglich zu klassischen touristischen Destinationen in Ägypten und auf den Kanarischen Inseln: Hurghada, Fuerteventura und Teneriffa. Für Sommer 2025 plant Marabu zudem eine deutliche Ausweitung des Engagements – mit drei stationierten Flugzeugen sowie insgesamt elf Flugzielen.

„Mit Marabu Airlines können wir einen Neuzugang begrüßen, der pünktlich zur beliebten Reisezeit in den Herbstferien eine Basis an unserem Flughafen eröffnet. Wir freuen uns sehr darüber, dass unser neuer Partner Flüge zu gleich drei Destinationen anbietet, die für Passagiere besonders attraktiv sind, wenn es in Deutschland wieder kälter wird“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Die bereits geplante Vergrößerung des Angebots an Verbindungen in die Sonne bietet unseren Fluggästen ab kommendem Sommer eine noch größere Auswahl.“

Axel Schefe, CEO von Marabu, sagt: „Gut ein Jahr nach dem Start hat sich Marabu als feste Größe im europäischen Ferienflugmarkt etabliert. Der Aufbau ist erfolgreich abgeschlossen, nun können wir uns auf Wachstum konzentrieren. Mit Köln/Bonn eröffnet Marabu erstmals eine Basis in Westdeutschland mit einem sehr attraktiven Einzugsgebiet. Wir freuen uns sehr, künftig noch mehr Fluggäste aus dem Rheinland bei uns an Bord begrüßen zu dürfen.“

Im Oktober startet Marabu mit je zwei wöchentlichen Flügen auf die Kanarischen Inseln Fuerteventura (ab 11. Oktober; freitags, dienstags) und Teneriffa (ab 12. Oktober; samstags, donnerstags). Drei Mal pro Woche geht es in den beliebten Badeort Hurghada in Ägypten (ab 13. Oktober; sonntags, montags, mittwochs). Zurück nach Köln/Bonn fliegt die Airline jeweils an denselben Wochentagen, an denen auch die Hinflüge stattfinden.

Drei Flugzeuge und insgesamt elf Ziele im Sommer 2025

Ab Ende April 2025 plant Marabu, seine Präsenz in Köln/Bonn auszubauen und die Anzahl der am Airport stationierten Flugzeuge auf drei Maschinen aufzustocken. Damit einher geht ein deutlich vergrößertes Flugangebot, das auf insgesamt elf Strecken ausgeweitet werden soll. Mit dabei sind auch zwei Ziele, die Köln/Bonn bislang nicht im Flugplan hatte: Jerez de la Frontera im Süden Spaniens und Chania auf der griechischen Insel Kreta. Außerdem fliegt Marabu weitere neun touristische Destinationen an: Hurghada, Fuerteventura und Teneriffa bleiben auch im Sommer im Programm, dazu kommen die spanischen Inseln Mallorca und Gran Canaria, Faro in Portugal sowie neben Chania auf Kreta auch die griechischen Inseln Korfu, Kos und Rhodos.

