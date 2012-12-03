Manx2 wird zu Citywing

Manx2 hat ihre Heimatbasis auf dem Flugplatz Ronaldsway, die kleine Airline von der Insel Man wird von den neuen Eigentümern auf den Namen Citywing umbenennt.

Manx2 hat den Flugbetrieb 2006 aufgenommen und bedient ab Ronaldsway kleine Nebenrouten nach Grossbritannien und Irland. Die Fluggesellschaft betreibt momentan vier Let L-410 und zwei Jetstream 31, die von Fremdbetreibern eingemietet werden. Die Airline wurde kürzlich vom Management übernommen und im Zuge einer Neupositionierung auf den Namen Citywing umgetauft.