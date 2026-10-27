Mallorca Meilenstein ab Saarbrücken

Flughafen Saarbrücken (Foto: Flughafen Saarbrücken)

Am 23. Oktober erreichte die Fluggesellschaft Eurowings auf der Strecke Saarbrücken – Palma de Mallorca einen Meilenstein: Über 500.000 Passagiere nutzten die seit 2017 von der deutschen Airline geflogene Verbindung.

Über die Jahre bedienen mehrere Fluggesellschaften, teils auch parallel, die Verbindung zwischen Saarbrücken und Palma de Mallorca, jedoch keine so konstant und mit einem solch hohen Passagieraufkommen wie Eurowings. Die deutsche Airline fliegt die Strecke durchgehend seit dem Jahr 2017 und befördert im Schnitt über 60.000 Passagiere pro Jahr.

Heute überschritt Eurowings mit der um 10:20 Uhr landenden Maschine aus Mallorca die Halbe-Million-Passagiermarke. Aus diesem Anlass begrüßte der Flughafen Saarbrücken Herrn Oliver Müller aus Pirmasens als 500.000sten Passagier und überreichte ihm eine Präsent-Box mit mallorquinischen Spezialitäten.

Thomas Schuck, Geschäftsführer des Flughafens: „Eine halbe Million Passagiere ist ein großartiges Ergebnis. Wir danken ganz besonders unseren Fluggästen für ihre jahrelange Treue und der Airline Eurowings für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Auch in den kommenden Jahren wird die Verbindung nach Mallorca eine wichtige Säule im Reise- und Urlaubsverkehr ab Saarbrücken bleiben.“

Matthias Spohr, Eurowings Chief Operating Officer (COO): „Mallorca ist unser meistangeflogenes Urlaubsziel – und für viele Menschen ein fester Bestandteil ihrer Urlaubspläne. Dass inzwischen 500.000 Fluggäste mit Eurowings zwischen Saarbrücken und Palma gereist sind, zeigt, wie beliebt diese Verbindung ist. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft viele Tausend Gäste aus der Region auf die Balearen zu bringen.“

Die Flugverbindung von Saarbrücken nach Palma de Mallorca entwickelte sich seit ihrer Etablierung in den frühen 1970er Jahren innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer der frequenz- und passagierstärksten Strecken des Flughafens. Neben mehrheitlich erholungsorientierten Urlaubern und Familien zählen auch Besitzer von Mallorca-Immobilien sowie Vereine und Reisegruppen zu den regelmäßigen Nutzern. Seit 2017 flogen knapp 980.000 Passagiere auf der Strecke Saarbrücken - Palma de Mallorca.

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