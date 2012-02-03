Malev stellt Flugbetrieb ein

Ungarns Fluggesellschaft Malev hat heute Freitagmorgen, den 3. Februar 2012, ihren Flugbetrieb eingestellt.

Am Montag wurde Malev unter Gläubigerschutz gestellt und jetzt muss die Fluggesellschaft nach 66 Jahren ihren Flugbetrieb einstellen. Für Malev Generaldirektor Lorant Limburger ist dies ein harter Tag, er musste heute Morgen das Grounding des Flag Carriersbekannt geben. Meldungen über den nahenden Konkurs hätten infolgedessen die Liquiditätsschwierigkeiten der Malev verschärft, gibt Lorant Limburger weiter bekannt. Lieferanten hätten von einem Tag auf den anderen auf Vorauszahlung bestanden. Die Lage der Fluggesellschaft sei dadurch unhaltbar geworden, die Geschäftsleitung von Malev habe deshalb entschieden, den Betrieb einzustellen, führte er weiter aus. Ob es für die Malev das endgültige Ende ist, bleibt unklar.