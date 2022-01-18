Maldivian kauft ATR Flugzeuge

Maldivian ATR 72-600 (Foto: ATR)

Die maledivische Nationalairline Maldivian hat bei dem französischen Flugzeugbauer ATR zwei ATR 72-600 und einen ATR 42-600 bestellt, die Maschinen sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden.

Die ATR 72-600 ist gegenüber dem Vorgängermodell mit einer modernen Avionik von Thales, stärkeren Pratt & Whitney Canada PW127XT Triebwerken und einer überarbeiteten Kabineneinrichtung verbessert worden. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führten dazu, dass die Nutzlast erhöht werden konnte, das maximale Startgewicht liegt bei dem ATR 72-600 bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt Landungen bei Nebel nach CAT III Bedingungen zu, die Entscheidungshöhe liegt dabei bei 50 Fuß.