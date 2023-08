Malaysias Flugverkehr stabil

Trotz schwieriger Wirtschaftslage soll der Passagierverkehr in der Luftfahrtbranche stabil bleiben.

Malaysia konnte im Juli einen Verkehrsanstieg von 10% für die ersten sieben Monate vermelden, während die umliegenden Länder starke Einbrüche zu erleiden hatten. Selbst wenn der Passagierverkehr etwas zurückfallen würde, wäre die Wirtschaft in Malaysia in der Lage, die Industrie am Laufen zu halten. Als Paradebeispiel gilt der Kuala Lumpur Int. Airport mit seinen konstant guten Resultaten. Die führende internationale Handelsgruppe der kommerziellen Flugindustrie ACI, die auch für Kuala Lumpur zuständig ist, hat 596 Mitglieder, die mehr als 1.678 Flughäfen in 177 Länder und Territorien betreiben.