Malaysias AirAisa gibt Q2 Verlust bekannt

AirAisa Berhad gab einen vorsteuerlichen Verlust von MYR 46,9 Millionen (USD 13,9 Millionen) im zweiten Quartal bekannt.

Der malaysische LCC leidet unter dem schwachen Ringgit und den steigenden Treibstoffkosten. Das Ergebnis steht im Kontrast zu den MYR 130 Millionen Gewinn, welche die Fluggesellschaft in der Vorjahresperiode erwirtschaftete. Die Einnahmen stiegen dank hohem Passagiervolumen und Nebeneinkünften trotzdem um 41 Prozent auf MYR 608 Millionen.