Malaysian stellt mehrere Langstreckenflüge ein

Malaysia Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Ab Ende Mai stellt Malaysia Airlines unter anderem die Flüge zwischen Frankfurt und Kuala Lumpur ein, die Fluggesellschaft aus Malaysia will sich stärker auf die regionalen Märkte konzentrieren.

Malaysia Airlines kämpft ums Überleben. Die beiden Flugzeugabstürze vom letzten Jahr nagen schwer am Image von Malaysia Airlines, die Passagierzahlen sind eingebrochen und damit auch die Einnahmen. Die schlingernde Fluggesellschaft aus Malaysia musste Ende letzten Jahres unter Staatskontrolle gebracht werden. Ab dem 1. Mai soll es der bekannte Airline Manager und Sanierer Christoph Müller wieder richten. Er wechselt von Aer Lingus zur angeschlagenen Malaysia Airlines und hat nun mit seinem Management Team bereits erste Massnahmen ergriffen, um der Airline neue Luft unter den Flügeln zu verschaffen.

Malaysia Airlines wird im Rahmen eines zwölf Punkte Umstrukturierungsplanes eine Straffung ihres Streckennetzes vornehmen, dies teilte die Fluggesellschaft am 20. April in Kuala Lumpur mit. Das Oneworld Mitglied will sich nun vermehrt auf die regionalen Märkte konzentrieren und die lokale Feinverteilung der Umsteigepassagiere ihrer Langstreckenpartner ab Kuala Lumpur übernehmen. Im zweiten Quartal sollen nun mehrerer Langstreckenflüge vom Flugplan verschwinden. Von der Reduktion sind die Strecken Kuala Lumpur – Kunming (ab dem 30. April 2015), Kuala Lumpur – Krabi (ab dem 6. Mai 2015), Kuala Lumpur – Frankfurt (ab dem 28. Mai 2015) und Kuala Lumpur – Kochi (ab dem 1. Juni 2015) betroffen.