Malaysian finalisiert ATR Auftrag

Malaysia Airlines hat am 19. Februar 2013 bei ATR einen Kaufvertrag für zwanzig ATR 72-600 unterzeichnet, in den Vertrag wurden auch sechzehn Optionen eingehandelt.

Die ATR 72-600 Turbopropeller Maschinen sind für die Tochterunternehmen Firefly und MASwings bestimmt und entsprechen einem Marktwert von 466 Millionen US Dollar. Firefly betreibt momentan 12 ATR 72-500 und bei MASwings fliegen 10 Maschinen dieses Typs. Die ersten ATR 72-600 sollen ab Mitte 2013 an Malaysian ausgeliefert werden. Die ATR 72-600 ist eine Weiterentwicklung der ATR 72-500. Die Maschine verfügt über eine moderne Avionik von Thales, hat stärkere Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerke und ist mit einer fortschrittlicheren Kabineneinrichtung ausgelegt. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führen zu einer höheren Zuladung, das maximale Startgewicht liegt bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt bei der ATR 72-600 Landungen nach CAT III Bedingungen zu, das Minimum liegt dabei bei 50 Fuß.