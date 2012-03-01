Malaysian Airlines mit weniger Fluggästen

Malaysian Airlines muss für den Dezember 2011 schlechtere Verkehrszahlen melden als ein Jahr zuvor. Bei Malaysias Flag Carrier stiegen mit 1,195 Millionen Fluggästen 4,6 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresdezember.

Malaysian Airlines muss für den Dezember 2011 schlechtere Verkehrszahlen melden als ein Jahr zuvor. Bei Malaysias Flag Carrier stiegen mit 1,195 Millionen Fluggästen 4,6 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresdezember.



Malaysian Airlines hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresdezember um 0,5 Prozentpunkte auf 3,978 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Nachfrage ist um 6,3 Prozentpunkte auf 2,935 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung der Flüge verschlechterte sich von 79,8 Prozent auf 74,4 Prozent. Die Frachtleistung ging gegenüber dem Vorjahresdezember um saftige 9,3 Prozentpunkte auf 475,6 Millionen Tonnen Kilometer zurück. Im Berichtsjahr 2011 flogen mit Malaysian Airlines 13,301 Millionen Fluggäste, 1,4 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.