Malaysian Airlines mit weniger Fluggästen

Malaysian Airlines muss für den Oktober 2011 schlechtere Verkehrszahlen melden als ein Jahr zuvor. Bei Malaysias Flag Carrier stiegen mit 1,019 Millionen Fluggästen 6,4 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresoktober.

Malaysian Airlines hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresoktober um 2,2 Prozent auf 4,403 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Nachfrage ist um 4,7 Prozent auf 3,167 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung der Flüge verschlechterte sich von 77,1 Prozent auf relativ tiefe 71,9 Prozent. Die Frachtleistung ging gegenüber dem Vorjahresoktober um saftige 12,5 Prozent auf 464,1 Millionen Tonnen Kilometer zurück.