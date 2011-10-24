Malaysian Airlines mit weniger Fluggästen

Malaysian Airlines muss für den September 2011 schlechtere Verkehrszahlen melden als ein Jahr zuvor, bei Malaysias Fluggesellschaft stiegen mit 1,082 Millionen Fluggästen 1,4 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresseptember.

Malaysian hat ihr Angebot gegenüber dem Vorjahresseptember um 3,0 Prozent auf 4,260 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Nachfrage ist 0,6 Prozent auf 3,301 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung der Flüge verschlechterte sich von 80,3 Prozent auf unbefriedigende 77,5 Prozent. Die Frachtleistung ging gegenüber dem Vorjahresseptember um 7,2 Prozent auf 452,1 Millionen Tonnen Kilometer zurück.