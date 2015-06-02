Malaysian Airline wird Schrumpfkur verordnet

Malaysia Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Christoph Müller hat anfangs Mai das Ruder bei Malaysian Airline übernommen und muss jetzt eine erste schmerzhafte Schrumpfkur bekanntgeben.

Christoph Müller ist in der Branche ein ausgewiesener Fachmann und hat sich über die vergangenen Jahre bei der Sanierung von Sorgenkindern einen Namen gemacht. Den Start bildete dabei die belgische SABENA, die nach der Swissair ebenfalls die Segel streichen musste und unter dem Brand Sabena Brussels Airlines ohne Christoph Müller neu aufgestellt werden musste. Die irische Aer Lingus steht heute viel besser da, als noch vor fünf Jahren, wo Christoph Müller das Steuer bei der stolzen Fluggesellschaft Irlands übernommen hat, hier war der Deutsche erfolgreich am Steuer. Mit dem Eintritt als Chef bei der schlingernden Malaysian Airline System Berhard hat der deutsche Airline Manager eine Herkulesaufgabe übernommen. Malaysian Airline kämpft seit Jahren mit roten Zahlen und seit dem spurlosen Verschwinden von Flug MH370 und dem Abschuss von MH17 kämpft die Fluggesellschaft mit stark rückläufigen Passagierzahlen ums Überleben.

Während einer Pressekonferenz hat Christoph Müller nun über erste Restrukturierungsmaßnahmen informiert. Rund ein Drittel der Belegschaft verliert dabei den Job, das sind um die 6.000 Angestellte. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Kuala Lumpur hat bereits am 25. Mai über den Einsatz eines Konkursverwalters informiert, dieser soll den Erneuerungsprozess begleiten. Die gröbsten Sanierungsmaßnahmen sollen bis Ende August umgesetzt werden, dies geht aus einer Pressemeldung vom 25. Mai hervor. Ab dem 1. September soll die Airline dann unter dem neuen Namen Malaysia Airlines Berhard (MAB) operativ tätig werden. Sanierer Müller will den Aderlass bei Malaysian Airline bis Ende Jahr gestoppt haben und das neue Geschäftsmodell soll im nächsten Jahr zu neuer Stabilität im Airline Gefüge von Malaysia Airlines führen. Die neu aufgestellte MAB soll dann ab 2017 wieder zu einem nachhaltigen Wachstumskurs zurückkehren.

Die Geschäftsleitung von Malaysian Airline betonte mehrmals, dass der Kunde von diesem Genesungsprozess nicht viel spüren wird, trotz Anpassungen beim Langstreckennetz, wird es dem OneWorld Mitglied nicht schwierig fallen, die allfällig betroffenen Passagiere auf Partner Airlines umzubuchen. Das Vielfliegerprogramm Enrich soll wie bis anhin weitergeführt werden.