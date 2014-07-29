Malaysian Airline meldet weniger Fluggästen

Malaysian Airline muss für den Juni 2014 schlechtere Verkehrszahlen melden als ein Jahr zuvor. Bei Malaysias Flag Carrier stiegen mit 1,463 Millionen Fluggästen 3,1 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresjuni.

Malaysian Airline hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresjuni um 5,1 Prozent auf 5,079 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert. Die Nachfrage ist um 4,2 Prozent auf 3,902 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung der Flüge verschlechterte sich von 84,3 Prozent auf 76,8 Prozent. Die Frachtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 3,3 Prozent auf 159 Millionen Tonnen Kilometer verschlechtert.

Rollend über die vergangenen zwölf Monate nutzten 8,560 Millionen Passagiere die Dienste von Malaysian Airlines, das entspricht einem Wachstum von 9,8 Prozent.