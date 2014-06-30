Malaysian Airline meldet weniger Fluggästen

Malaysian Airline muss für den Mai 2014 schlechtere Verkehrszahlen melden als ein Jahr zuvor. Bei Malaysias Flag Carrier stiegen mit 1,348 Millionen Fluggästen vier Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresmai.

Malaysian Airline hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresmai um 8,1 Prozent auf 5,274 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage ist um fünf Prozent auf 3,634 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung der Flüge verschlechterte sich von 78,4 Prozent auf tiefe 68,5 Prozent. Die Frachtleistung ist mit 160 Millionen Tonnen Kilometern unverändert geblieben.