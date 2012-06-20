Malaysian Airline meldet weniger Fluggäste

Malaysian Airline muss für den Mai 2012 schlechtere Verkehrszahlen melden als ein Jahr zuvor. Bei Malaysias Flag Carrier stiegen mit 1,074 Millionen Fluggästen 7,2 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresmai.

Malaysian Airline hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresmai um 9,6 Prozentpunkte auf 4,125 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage ist um 14,1 Prozentpunkte auf 2,869 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung der Flüge verschlechterte sich von 73,1 Prozent auf relativ tiefe 69,5 Prozent. Die Frachtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahresmai um 12,1 Prozentpunkte auf 417,9 Millionen Tonnen Kilometer verschlechtert.