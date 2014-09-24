Malaysian Airline meldet weniger Fluggäste

Malaysian Airline muss für den August 2014 schlechtere Verkehrszahlen vermelden. Bei Malaysias Flag Carrier stiegen mit 1,338 Millionen Fluggästen 17,6 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresaugust.

Malaysian Airline hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,2 Prozent auf 5,183 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert. Die Nachfrage ist um 15,8 Prozent auf 3,701 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung der Flüge verschlechterte sich von 85,8 Prozent auf 71,4 Prozent. Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 4,5 Prozent auf 166 Millionen Tonnen Kilometer verbessert.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Malaysian Airlines 11,219 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.

Malaysian Airline leidet nach den zwei Boeing 777 Verlusten unter einem enormen Vertrauensverlust bei ihren Kunden, die Unternehmung musste im August vom Staat übernommen werden, um einem Bankrott zuvor zu kommen. Malaysian Airlines verlor auf mysteriöse Weise im Frühjahr 2014 eine Boeing 777, die immer noch als verschollen gilt und im Sommer dieses Jahres wurde eine Boeing 777 über der Ostukraine durch eine Boden-Luft-Lenkwaffe abgeschossenen.