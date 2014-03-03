Malaysian Airline meldet mehr Passagiere

Bei Malaysias Fluggesellschaft stiegen im Januar 2014 mit 1,465 Millionen Fluggästen 28,5 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresjanuar.

Malaysian hat ihr Angebot gegenüber dem Vorjahresjanuar um 21,5 Prozent auf 5,448 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 28,6 Prozent auf 4,262 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge verbesserte sich von 73,9 Prozent auf 78,2 Prozent um 4,3 Prozentpunkte. Mit Malaysian Airline flogen im Berichtsjahr 2013 17,206 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 28,5 Prozent.