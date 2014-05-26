Malaysian Airline meldet mehr Fluggäste

Malaysian Airline kann für den April 2014 bessere Verkehrszahlen melden als ein Jahr zuvor. Bei Malaysias Flag Carrier stiegen mit 1,405 Millionen Fluggästen 9,4 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresapril.

Malaysian Airline hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresapril um 13,2 Prozent auf 5,305 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 8,9 Prozent auf 4,011 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge verschlechterte sich von 78,6 Prozent auf relativ tiefe 75,6 Prozent. Die Frachtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um zwei Prozent auf 168,5 Millionen Tonnen Kilometer verschlechtert.