Malaysian Airline meldet mehr Fluggäste

Malaysian Airline kann für den November 2013 gute Wachstumszahlen bekanntgeben. Bei Malaysias Flag Carrier stiegen mit 1,534 Millionen Fluggästen 27,5 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresnovember.

Malaysian Airline hat das Angebot verglichen mit dem Vorjahresnovember um 19 Prozent auf 5,049 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage ist um 25,2 Prozent auf 4,042 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung der Flüge verbesserte sich von 76,1 Prozent auf 80,1 Prozent. Die Frachtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 15,6 Prozent auf 536,1 Millionen Tonnen Kilometer verbessert. Währen den letzten zwölf Monaten flogen mit Malaysian 15,529 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Verbesserung von 29,3 Prozent.