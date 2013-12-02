Malaysian Airline meldet mehr Fluggäste

Malaysian Airline kann für den Oktober 2013 gute Wachstumszahlen bekanntgeben. Bei Malaysias Flag Carrier stiegen mit 1,536 Millionen Fluggästen 35 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresoktober.

Malaysian Airline hat das Angebot verglichen mit dem Vorjahresoktober um 18,5 Prozent auf 5,080 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage ist um 29,6 Prozent auf 4,125 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung der Flüge verbesserte sich von 74,3 Prozent auf solide 81,2 Prozent. Die Frachtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 19,5 Prozent auf 545,7 Millionen Tonnen Kilometer verbessert. Währen den letzten zwölf Monaten flogen mit Malaysian 13,995 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Verbesserung von 29,5 Prozent.