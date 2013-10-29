Malaysian Airline meldet mehr Fluggäste

Malaysian Airline kann für den September 2013 gute Wachstumszahlen bekanntgeben. Bei Malaysias Flag Carrier stiegen mit 1,547 Millionen Fluggästen 44,4 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresseptember.

Malaysian Airline hat das Angebot verglichen mit dem Vorjahresseptember um 19,5 Prozent auf 4,934 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage ist um 34,1 Prozent auf 3,723 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung der Flüge verbesserte sich von 75,4 Prozent auf solide 85,6 Prozent. Die Frachtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 22,9 Prozent auf 553,6 Millionen Tonnen Kilometer verbessert. Währen den letzten zwölf Monaten flogen mit Malaysian 12,459 Millionen Passagiere.