Malaysian Airline meldet mehr Fluggäste

Malaysian Airline kann für den August 2013 gute Wachstumszahlen bekanntgeben. Bei Malaysias Flag Carrier stiegen mit 1,624 Millionen Fluggästen 44,2 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresaugust.

Malaysian Airline hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresaugust um 21,6 Prozent auf 5,124 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage ist um 40,9 Prozent auf 4,398 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung der Flüge verbesserte sich von 74,1 Prozent auf solide 85,8 Prozent. Die Frachtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 28,2 Prozent auf 553,9 Millionen Tonnen Kilometer verbessert.

Im laufenden Jahr flogen mit Malaysian Airlines 10,912 Millionen Passagiere, verglichen mit den ersten acht Monaten 2012 entspricht dies einer Verbesserung von 26,9 Prozent.