Malaysian Airline meldet mehr Fluggäste

Malaysian Airline kann für den Juni 2013 gute Wachstumszahlen bekanntgeben. Bei Malaysias Flag Carrier stiegen mit 1,509 Millionen Fluggästen 33,4 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresjuni.

Malaysian Airline hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresjuni um 20,4 Prozent auf 4,834 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage ist um 31,1 Prozent auf 4,073 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung der Flüge verbesserte sich von 77,4 Prozent auf solide 84,3 Prozent. Die Frachtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 21,8 Prozent auf 540,4 Millionen Tonnen Kilometer verbessert. Im laufenden Jahr flogen mit Malaysian Airlines 7,796 Millionen Passagiere, verglichen mit den ersten sechs Monaten 2012 entspricht dies einer Verbesserung von 22,5 Prozent.