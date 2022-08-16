Malaysia kauft Airbus A330neo

Malaysia Airbus A330neo (Foto: Airbus)

Airbus kann sich über einen Grossauftrag aus Malaysia freuen, Malaysia Airlines will zwanzig Airbus A330neo beschaffen.

Malaysia Airlines hat sich für den Airbus A330neo entschieden und wird mit diesem neuen Langstreckenjet die älteren Airbus A330 ersetzen. Laut dem europäischen Flugzeugbauer wird Malaysia Airlines zehn A330neo direkt bei Airbus kaufen und weitere zehn von dem Leasingspezialisten Avolon einmieten.

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