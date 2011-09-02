Malaysia Airlines will weiterhin zu Oneworld

Malaysia Airlines gehört noch zu keiner der drei grossen Allianzen, will aber schon bald Mitglied von Oneworld sein.

Entgegen verschiedener Medienberichten, dass sich Malaysia Airlines von einem Beitritt bei Oneworld distanzieren könnte und dem Skyteam beitreten wolle, wurden von der Fluggesellschaft aus Malaysia dementiert, das Ziel sei weiterhin der Beitritt bei Oneworld welcher für 2012 geplant sei, liess die Airline ausrichten. MAS erhofft sich durch den Beitritt besserer Synergien im Streckennetz, dadurch einen besseren Kundennutzen und schliesslich sollen durch den Beitritt auch Kosten gespart werden können.