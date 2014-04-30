Malaysia Airlines meldet mehr Passagiere

Bei Malaysias Fluggesellschaft stiegen im März 2014 mit 1,494 Millionen Fluggästen 14,2 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresmärz.

Malaysian hat ihr Angebot gegenüber dem Vorjahresmärz um 15,1 Prozent auf 5,467 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 8,2 Prozent auf 4,051 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge verschlechterte sich von 79,9 Prozent auf 73,6 Prozent um 4,8 Prozentpunkte. Mit Malaysian Airline flogen im Berichtsjahr 2013 17,206 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 28,5 Prozent.