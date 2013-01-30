Malaysia Airlines meldet mehr Passagiere

Bei Malaysias Fluggesellschaft stiegen im November 2012 mit 1,203 Millionen Fluggästen 14,5 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresnovember.

Malaysian hat ihr Angebot gegenüber dem Vorjahresnovember um 0,1 Prozentpunkte auf 4,242 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage hat sich um 7,0 Prozentpunkte auf 3,227 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge verbesserte sich von 71,0 Prozent auf 76 Prozent. Die Frachtleistung ist gegenüber dem Vorjahresnovember um 2,4 Prozentpunkte auf 463,8 Millionen Tonnen Kilometer angestiegen. Von Januar bis Ende November flogen mit Malaysia Airlines 12,012 Millionen Passagiere, dies waren 0,8 Prozentpunkte weniger als in der selben Vorjahreszeitspanne.