Malaysia Airlines kauft Boeing 787 Dreamliner

Boeing 787-10 Dreamliner Malaysia Airlines (Foto: Boeing)

Boeing und die Malaysia Aviation Group (MAG) haben am 25. November 2026 bekannt gegeben, dass die Fluggesellschaft zum ersten Mal eine Bestellung für Boeing 787 Dreamliner platziert hat.

Nach endgültigem Abschluss der Vereinbarung wird der Kauf von zehn Flugzeugen des Typs Boeing 787-10 Dreamliner mit der Option auf den Erwerb von sechs weiteren Maschinen dieses Typs besiegelt sein. Der Dreamliner soll zum neuen Langstrecken-Flaggschiff von Malaysia Airlines werden und unterstützt die internationale Expansion sowie das Flottenmodernisierungsprogramm der Fluggesellschaft. Die Airline plant, die 787-10 auf Langstrecken einzusetzen, die Malaysia mit Europa und verschiedenen Zielen im asiatisch-pazifischen Raum verbinden.

Die Boeing 787-10 ist die größte Variante der Dreamliner-Familie und bietet Platz für bis zu 375 Passagiere. Laut Boeing verbraucht sie etwa 25 Prozent weniger Treibstoff als die Flugzeugtypen, die sie üblicherweise ersetzt.

Mit dieser Ankündigung kehrt Malaysia Airlines zudem zu Boeing-Großraumflugzeugen zurück. Zuvor betrieb die Fluggesellschaft Maschinen der Typen Boeing 747 und 777; ihre derzeitige Boeing-Flotte besteht aus Flugzeugen der Baureihen 737-8 und 737 Next-Generation.

Die 787-10-Maschinen werden die bestehende Flotte sowie die künftigen Lieferungen von Boeing 737 MAX ergänzen. Aktuell hat Malaysia Airlines 18 Boeing 737-8 und 12 Boeing 737-10 bestellt.