Malaysia Airlines kauft ATR 72-600

Die malaiische Fluggesellschaft Malaysia Airlines will für ihre Tochterunternehmung Firefly zwanzig ATR 72-600 kaufen. Optionen für weitere 16 Maschinen sollen ebenfalls in den Vertrag eingehandelt werden und später durch MASwings betrieben werden.

Der Festauftrag entspricht einem Marktwert von rund 470 Millionen US Dollar. Firefly betreibt momentan 12 ATR 72-500 und bei MASwings fliegen 10 Maschinen dieses Typs. Die ATR 72-600 ist eine Weiterentwicklung der ATR 72-500. Die Maschine verfügt über eine moderne Avionik von Thales, hat stärkere Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerke und ist mit einer fortschrittlicheren Kabineneinrichtung ausgerüstet. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führen zu einer höheren Zuladung, das maximale Startgewicht liegt bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt bei der ATR 72-600 Landungen nach CAT III Bedingungen zu, das Minimum liegt dabei bei 50 Fuß.