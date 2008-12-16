Malaysia Airlines in Gesprächen mit Qantas

Malaysia sagte heute, sie befände sich in Gesprächen mit verschiedenen Airlines, unter anderem auch mit der australischen Qantas Airways Ltd.

Bei den Verhandlungen gehe es um Joint Ventures und Codeshare-Verträge, zwischen den Zeilen jedoch auch um mögliche fixe Partnerschaften. Genauere Angaben wurden keine gemacht. Dies soll erst erfolgen, wenn klar ist, ob und wann eine Zusammenarbeit zustande kommt, so Malaysia Airlines CEO Idris Jala. Schon Anfang Dezember hatte die Airline bekannt gemacht, dass sie eine „strategische Zusammenarbeit“ mit einigen Airlines anstrebe, unter anderem auch ein Joint Venture im Bereich Unterhalt, Reparatur und Wartung mit Qantas.

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