Malaysia Airlines geht zu Oneworld

Malaysia Airlines wird sich der Luftfahrt Allianz Oneworld anschliessen, die Airline aus Malaysia will Ende 2012 bereits Vollmitglied sein.

Diesen Schritt gab MAS in Singapore vor dem Auftakt der IATA Jahrestagung bekannt. Malaysia Airlines bedient 100 Flugziele in 30 Ländern. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz Kuala Lumpur hat im vergangenen Jahr 15,7 Millionen Passagiere befördert und bei einem Umsatz von 4,5 Milliarden US Dollar einen Gewinn von 78 Millionen US Dollar erwirtschaftet. Zusammen mit Malaysia Airlines wird Oneworld in Zukunft 950 Ziele in 150 Ländern ansteuern, die 15 Mitglieder werden dann zusammen jährlich rund 360 Millionen Passagiere transportieren.