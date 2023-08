Malaysia Airlines bestellt Boeing 737-800

Malaysia Airlines und Boeing haben an der Paris Air Show 2011 Bestellung für zehn weitere 737-800NG Verkehrsflugzeuge bekannt gegeben.

Malaysia Airlines und Boeing haben an der grössten Flugzeugmesse informiert, dass die Fluggesellschaft aus Kuala Lumpur eine Option zum Kauf für zehn weitere Next-Generation 737-800-Flugzeuge ausgeübt hat. Der Auftrag hat nach aktuellen Listenpreisen einen Wert von mehr als 800 Millionen US Dollar. Diese Bestellung war zuvor auf der Boeing Webseite unter Orders and Deliveries einem unbenannten Kunden zugeschrieben. Die Airline hält immer noch bestehende Vorkaufsrechte für zehn weitere 737-800NG Single Aisle Jets aus dem ursprünglichen Vertrag vom Jahr 2008.